UFFICIALE - Allegri è il nuovo allenatore del Napoli: il comunicato
03.07.2026 10:05 di Christian Gugliotta
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Ora è ufficiale: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo l'annata sfortunata vissuta con il Milan e conclusa con l'esonero, al tecnico è stata affidata la panchina azzurra, ereditata da Antonio Conte. Di seguito il comunicato del club partenopeo:
"La SSC Napoli dà il benvenuto a Massimiliano Allegri, che assume l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2029".
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.