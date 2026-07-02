Caicedo: "Spero che la Lazio possa tornare a essere grande di nuovo"
02.07.2026 23:15 di Simone Locusta
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Tanti grandi ex hanno voluto far sentire la propria vicinanza ai tifosi della Lazio durante la manifestazione contro il presidente Lotito. Tra questi c'è anche Felipe Caicedo, che tramite un video-messaggio ha voluto parlare al popolo biancoceleste a cui è rimasto fortemente legato. Di seguito le sue parole:
"Ciao dal Panterone, un in nocca al lupo ai tifosi laziali, questo atto d’amore spero possa essere ascoltato e che la Lazio possa tornare a essere grande di nuovo. Vi voglio bene".
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.