Calciomercato | Leali firma con il Verona: a gennaio fu vicino alla Lazio
02.07.2026 18:00 di Simone Locusta
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Manca solo l'ufficialità, il Verona ha il sostituto di Lorenzo Montipò. Si tratta di Nicola Leali, portiere finito ai margini del Genoa nella stagione appena trascorsa e che adesso, da svincolato, ha scelto il Veneto per ricominciare.
Leali ripartirà dalla Serie B e sarà il nuovo portiere della squadra di Marco Baroni, tornato a Verona dopo le esperienze sulla panchina di Lazio e Torino, con l'obiettivo di riportare gli scaligeri nel massimo campionato italiano.
A gennaio Leali fu a un passo dalla Lazio: sembrava fosse lui il prescelto per sostituire il partente Mandas come vice di Provedel. Poi, però, arrivò il giovane Motta e non se ne fece più nulla.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.