Calciomercato | Leali firma con il Verona: a gennaio fu vicino alla Lazio

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Manca solo l'ufficialità, il Verona ha il sostituto di Lorenzo Montipò. Si tratta di Nicola Leali, portiere finito ai margini del Genoa nella stagione appena trascorsa e che adesso, da svincolato, ha scelto il Veneto per ricominciare.

Leali ripartirà dalla Serie B e sarà il nuovo portiere della squadra di Marco Baroni, tornato a Verona dopo le esperienze sulla panchina di Lazio e Torino, con l'obiettivo di riportare gli scaligeri nel massimo campionato italiano.

A gennaio Leali fu a un passo dalla Lazio: sembrava fosse lui il prescelto per sostituire il partente Mandas come vice di Provedel. Poi, però, arrivò il giovane Motta e non se ne fece più nulla.