Italia, Vieri: "Conte o Mancini? Il problema vero non sono loro"
02.07.2026 12:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Christian Vieri ha detto la sua su chi sarà il prossimo ct della Nazionale.
“Conte o Mancini? Sono due bravi, seri: chiunque prendi, va bene. Il problema vero non sono loro. Quale sarebbe? Fare le riforme. Bisogna rifare tutto e questo vuol dire mandare via le persone, decidere, fare il pugno duro. In Italia basiamo tutto su moviola e allenatori, siamo piccolini”.
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