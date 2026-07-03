GALLERY - Lazio, svelata anche la maglia del portiere: si punta sul fluo - FOTO
03.07.2026 07:20 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
La Lazio ha svelato anche la maglia che indosserà il portiere nella prossima stagione. Mizuno ha optato per un verde fluo con dettagli che tendono verso l'arancione e conferiscono movimento all'intero kit.
Pubblicato il 2/07
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.