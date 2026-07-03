Lazio, le nuove maglie scatenano i tifosi: "Provocatori, fatte uscire nel giorno della protesta"

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La Lazio ha lanciato le nuove maglie Home e Third realizzate in collaborazione con Mizuno e, la decisione, di lanciare nel giorno in cui è in programma la protesta ha scatenato i commenti dei tifosi sui social.

In molti, infatti, vedono nella tempistica, una provocazione come sottolineano i tanti messaggi sotto il post di presentazione delle maglie: “Fatta uscire oggi, che provocatori”, “Strano che proprio oggi presentino le nuove maglie… come sempre, il tempismo della S.S. Lazio è impeccabile” e ancora: “Le maglie per assurdo sono anche belle e fatte bene, ma oggi non hanno importanza per colpa dell’azionista di maggioranza. Strano che le abbiate fatte uscire proprio oggi, il giorno della manifestazione. Coincidenze?”.

Non mancano poi, i commenti, che sottolineano come oggi conti solo la protesta di tutti i tifosi uniti: “Bella come quelle da 126 anni a questa parte. Per il resto non cambia nulla. Libera la Lazio”, “Vendi e vattene”, “Molto bella. LIBERA LA LAZIO”, questo il mantra.

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Pubblicato il 2/07