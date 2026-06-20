CORRI AL LAZIO FAN SHOP! UNA SCIARPA OMAGGIO CON 16 EURO DI ACQUISTI

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Lazio Fan Shop – Via degli Scipioni 84, Roma (Metro Ottaviano)
Acquista anche online: www.laziofanshop.it
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Dove trovarci?
Via degli Scipioni 84, a due passi dalla Metro A - Ottaviano S. Pietro.
Telefono: 06 3973 7890
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Ricorda: "La fede nella Lazio è un dono che va preservato, difeso e tramandato".
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