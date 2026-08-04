Clamoroso in Inghilterra: squadra di 5ª serie rifiuta un'offerta... da un milione!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Federico Serra

Un calciatore di quinta serie inglese vvalutato un milione di sterline. È quanto sta accadendo ad Abdul Abdulmalik: il Boreham Woodha infatti ha respinto un'offerta da 750 mila sterline e una da un milione presentate dagli svedesi del Djurgarden. L'esterno offensivo classe 2003 si è messo in mostra nella scorsa stagione con 17 gol e 10 assist in National League.

Ma a far crescere ulteriormente il suo valore è stata anche la finale dei playoff contro il Rochdale, giocata come da tradizione a Wembley: nonostante la sconfitta ai rigori, che ha promosso gli avversari in EFL League Two, Abdulmalik è stato protagonista con un gol e un assist nei tempi regolamentari.

A rendere l'operazione potenzialmente storica è ovviamente la cifra, spiega Sky Sport. Nei campionati inglesi definiti "non-league", ovvero quelli al di sotto della English Football League (EFL), che comprende le prime quattro divisioni, una cessione da un milione di sterline è praticamente impensabile. Basti pensare che l'attuale record per il trasferimento di un calciatore acquistato dalla non-league è di 500 mila sterline.