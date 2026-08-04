Calciomercato Lazio | Gimenez, c'è anche il Porto: la situazione

04.08.2026 16:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Gimenez, c'è anche il Porto: la situazione
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ci prova per Santiago Gimenez. Operazione non semplice, ma è il profilo ideale richiesto da Gattuso per l'attacco. Il centravanti del Milan, attualmente infortunato, potrebbe arrivare solo negli ultimi giorni di mercato in prestito con diritto di riscatto. Ma sul messicano c'è concorrenza soprattutto dall'estero.

Come riportato da A Bola in Portogallo, infatti, su Gimenez ci sarebbe anche l'interesse del Porto. E come confermato da Matteo Moretto ci sarebbe stato un contatto tra il calciatore e il tecnico Farioli per parlare della possibilità di un suo trasferimento. I Dragoes potrebbero pensare di offrire un prestito con diritto di riscatto con obbligo condizionato. La Lazio dovrà quindi superare la concorrenza di un club molto importante in Europa per assicurarsi il calciatore.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.