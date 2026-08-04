Calciomercato Lazio | Gimenez, c'è anche il Porto: la situazione

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CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ci prova per Santiago Gimenez. Operazione non semplice, ma è il profilo ideale richiesto da Gattuso per l'attacco. Il centravanti del Milan, attualmente infortunato, potrebbe arrivare solo negli ultimi giorni di mercato in prestito con diritto di riscatto. Ma sul messicano c'è concorrenza soprattutto dall'estero.

Come riportato da A Bola in Portogallo, infatti, su Gimenez ci sarebbe anche l'interesse del Porto. E come confermato da Matteo Moretto ci sarebbe stato un contatto tra il calciatore e il tecnico Farioli per parlare della possibilità di un suo trasferimento. I Dragoes potrebbero pensare di offrire un prestito con diritto di riscatto con obbligo condizionato. La Lazio dovrà quindi superare la concorrenza di un club molto importante in Europa per assicurarsi il calciatore.