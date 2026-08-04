Lazio, settimana cruciale per il Flaminio: attesa la pronuncia della Soprintendenza

RASSEGNA STAMPA - Quella che è appena iniziata sarà una settimana cruciale per quanto riguarda il progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport tra lunedì 10 e giovedì 13 agosto, infatti, è attesa la conclusione della Conferenza dei Servizi preliminare con la possibilità da parte del Comune di Roma di riconoscere il pubblico interesse dell’opera.

Il passaggio decisivo sarà però appannaggio della Soprintendenza di Stato chiamata ad esprimersi sul vincolo storico-artistico. Dopo settimane di interlocuzioni e richieste di approfondimento tecnico l’orientamento sembra essere favorevole. Questo è un passaggio fondamentale visto che Roma Capitale è in attesa del pronunciamento per poter procedere in modo formale con la dichiarazione di pubblico interesse, primo vero snodo amministrativo.

Una volta ottenuto il via libera il dossier approderà in giunta comunale e Assemblea Capitolina.

Un momento importante viste anche le parole del Ministro dello Sport Abodi che vorrebbe il Flaminio tra gli stadi disponibili per Euro 2032. Entro il 1 ottobre, infatti, la Figc dovrà indicare alla Uefa i cinque stadi italiani destinare a ospitare le gare della competizione, far parte del progetto sarebbe importantissimo per la Lazio.

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