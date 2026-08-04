Calciomercato Lazio | Artistico in uscita: c'è il Frosinone e non solo

04.08.2026 09:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Artistico in uscita: c'è il Frosinone e non solo

RASSEGNA STAMPA - Il nuovo attaccante spinge Gabriele Artistico lontano dalla Lazio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il classe 2002 potrebbe lasciare Formello dopo l'arrivo di un altro centravanti richiesto esplicitamente da Gattuso. Potrebbe andare via di nuovo in prestito come già successo l'anno scorso: con la maglia dello Spezia in Serie B ha vissuto la miglior stagione della sua carriera a livello realizzativo. Poi conclusa però con la retrocessione in C.

Ora su di lui c'è l'interesse di tante squadre della cadetteria, oltre che anche del Frosinone in A. La Lazio potrebbe parlarne con il club ciociaro proprio nell'ultima amichevole del pre campionato tra le due squadre, che si disputerà il 9 agosto al Benito Stirpe. Da qui alla fine dell'estate, il futuro di Artistico sarà definito chiaramente.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.