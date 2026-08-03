Calciomercato Lazio | Stallo Stojkovic: il Bologna prepara un'offerta

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il trequartista non sembra essere più una priorità in casa Lazio. Dopo il tentativo fallito per arrivare ad Asp Jensen (ha scelto il Deportivo La Coruna), nella lista del club biancoceleste è rimasto Luka Stojkovic, compagno di Sergi Dominguez alla Dinamo Zagabria. Gattuso conosce bene il ragazzo, ma la trattativa è in una fase di stallo viste le richieste alte dei croati. Di questa situazione ne può approfittare il Bologna: secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Messaggero, in settimana è attesa infatti un'offerta da parte del club emiliano per il classe 2003.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.