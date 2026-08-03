Lazio, Gattuso torna su Taylor: "Io sono fatto così, senza rancore"

Il battibecco tra Taylor e Gattuso, avvenuto in allenamento qualche giorno fa, è stato argomento di discussione nell'ultima settimana. Nessun caso, tutto è rientrato il giorno stesso dopo il chiarimento tra i due. L'argomento però, è stato ripreso da Gattuso che - su domanda dei cronisti in zona mista a margine dell'amichevole contro l'Ascoli - ha spiegato: "L'altro giorno vi siete divertiti parlando di Taylor, ma io sono fatto così. Questo è il mio stile, il giorno dopo è un altro giorno, un altro giorno senza rancore, senza niente. Abbiamo il dovere di andare a 1000 all'ora sempre e di non stare là a lamentarsi per un fallo o non fallo. Dobbiamo andare, dobbiamo allenarci perché sappiamo che quest'anno ci aspetta una stagione molto difficile e i ragazzi devono essere bravi ad affrontarla nel migliore dei modi".

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