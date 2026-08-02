Lazio, la protesta dei tifosi arriva in Francia: il racconto de "L'Equipe"

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La Lazio vivrà un'altra stagione senza il suo pubblico allo stadio, la protesta dei tifosi contro la gestione della società prosegue. I sostenitori hanno aderito in massa alla scelta dei gruppi organizzati della tifoseria di disertare le gare casalinghe e di non sottoscrivere gli abbonamenti, i numeri della campagna - che ha aperto ormai da diverse settimane - parlano chiaro. Sono poco meno di 2500, a oggi, le tessere staccate. Un messaggio forte e chiaro lanciato alla società e che è arrivato in tutta Europa. La protesta ha avuto eco anche in Francia, tanto da essere raccontata dall'Equipe. La testata, attraverso il sito online, ha raccontato e ripercorso le varie tappe della protesta sottolineando quanto sia forte l'indifferenza del patron biancoceleste che nonostante il malcontento del proprio popolo continua a perseverare andando avanti per la sua strada.

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