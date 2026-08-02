Italia, Buffon difende Gattuso: "Era la scelta migliore come ct"

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RASSEGNA STAMPA - Gianluigi Buffon rompe il silenzio. In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex portiere azzurro è tornato sul suo addio alla FIGC dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026. Inoltre, ha parlato anche della scelta in passato di Gennaro Gattuso come ct, ora allenatore della Lazio. Di seguito le sue parole.

"In quel momento Gattuso era il meglio che ci fosse sul mercato per quel ruolo di ct. Poco tempo e spareggi praticamente certi: c’era bisogno di motivare una squadra un po’ abbattuta e restituirgli entusiasmo e senso di orgoglio. Penso di conoscere il calcio, so che un risultato non si valuta da un’espulsione o da un rigore in più o in meno. Bisogna vivere la quotidianità e intercettare le dinamiche che si creano tra squadra e allenatore, e poche volte ho percepito tanta armonia, stima e comunione d’intenti".