Lazio, è il compleanno di Couto: gli auguri della società
02.08.2026 14:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport
È il compleanno di Fernando Couto, difensore che ha scritto pagine importanti della storia della Lazio. Di seguito gli auguri della società biancoceleste pubblicati sul proprio sito ufficiale:
"L’ex difensore biancoceleste spegne oggi 57 candeline.
Fernando Couto è approdato in biancoceleste nell’estate del 1998, vestendo l’Aquila sul petto fino al 2005. Il portoghese, in particolare, ha totalizzato con la maglia della Lazio 217 presenze, realizzando in queste 11 reti.
In sette stagioni con la maglia biancoceleste ha conquistato lo Scudetto nella stagione 1999-2000, una Coppa delle Coppe, due Coppe Italia, una Supercoppa europea e due Supercoppe italiane".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.