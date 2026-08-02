Con la Lazio nel segno di Lucio Battisti: la presentazione dell’Ascoli - FOTO

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© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Ascoli e Lazio si ritroveranno in campo questa sera per la prima amichevole davanti ai tifosi dei biancocelesti e per la gara che i marchigiani utilizzeranno per festeggiare il ritorno in Serie B.

Sarà una serata di festa in campo e sugli spalti, con due tifoserie unite e non accaso presenti una - quella della Lazio - alla finale playoff con in Brescia e l’altra - quella dell’Ascoli - alla manifestazione del 2 luglio.

A unire ulteriormente le due squadre anche Lucio Battisti. In attesa di tornare un giorno a sentire suonare ancora I giardini di marzo all’Olimpico, questa sera ad Ascoli potrebbe suonare Un’avventura, canzone adottata dai tifosi marchigiani e dallo stesso club per una campagna abbonamenti da record con 8500 tessere staccate. Proprio con una foto di Battisti, allora, l’Ascoli ha presentato il post per il matchday sui propri profili social. Di seguito la foto.