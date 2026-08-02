Celtic, non solo Cancellieri: gli scozzesi cercano ancora in Italia
02.08.2026 14:00 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
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RASSEGNA STAMPA - Il Torino valuta una cessione per finanziare il mercato in entrata. Tra i giocatori con più richieste c'è Gvidas Gineitis: il centrocampista classe 2004, reduce da una stagione convincente, ha attirato l'interesse di diversi club anche all'estero.
Secondo Tuttosport, il Celtic resta in pressing: una ventina di giorni fa gli scozzesi avevano messo sul tavolo un'offerta da 7,5 milioni di euro, ritenuta insufficiente dai granata, che ora si aspettano un rilancio intorno ai 10 milioni. Un'eventuale cessione consentirebbe al Torino di aumentare il budget da destinare ai rinforzi richiesti da Abate.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.