Lazio, la politica riflette in vista delle elezioni. E Lotito risponde a Rocca: “Parlano i fatti”

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - “Lotito fa perdere voti? È un tema che esiste. È quello che si rischia quando si ha un doppio incarico”. Così aveva risposto Francesco Rocca, governatore della Regione Lazio, interrogato da Il Foglio sul peso che la contestazione dei tifosi della Lazio nei confronti di Claudio Lotito potrebbe avere in vista delle prossime elezioni.

Oggi arriva la controrisposta dello stesso Lotito, interrogato dal Corriere della Sera. “Non so nulla” dichiara inizialmente il presidente della Lazio, che poi prima di attaccare si lascia sfuggire: “Con tutto il rispetto per le opinioni del governatore Rocca, i fatti testimoniano il contrario”.

Eppure, spiega il quotidiano, fonti anonime confermano come all’interno del partito di maggioranza di cui fa parte anche Claudio Lotito si affronti di frequente l’argomento collegato al rischio che potrebbe indirettamente comportare la contestazione dei tifosi della Lazio nei confronti di Lotito, intanto indirizzato verso una corsa in Calabria.