Lazio | Scintille in campo, Gattuso caccia Taylor dall’allenamento: cosa è successo - VIDEO

Ogni allenamento si fa sempre più importante con l’avvicinarsi della stagione e si alza inevitabilmente anche la tensione a Formello. Durante la seduta mattutina odierna ne ha fatto le spese Kenneth Taylor, protagonista di un diverbio con Gattuso e allontanato dal terreno di gioco dal tecnico della Lazio.

Dopo poco più di un’ora dall’inizio dell’allenamento mattutino il centrocampista olandese si è lamentato per un colpo subito e per un richiamo da parte dello stesso Gattuso, come riportato da Radio Laziale. Il calciatore della Lazio non ha apprezzato il rimprovero, apparentemente senza mandarle a dire al tecnico, che a quel punto ha fermato subito l’allenamento.

Gattuso si è mosso verso Taylor, dicendogli qualche parola con decisione e facendogli evidentemente cenno di lasciare il campo. L’olandese si è tolto il fratino e si è diretto verso gli spogliatoi a testa bassa. Di seguito il video dell’accaduto.