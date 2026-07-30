Newcastle, dimissioni a sorpresa durante la preparazione: i dettagli

Dimissioni a sorpresa in mattinata per Eddie Howe come allenatore del Newcastle United. Matthias Jaissle favorito per la successione
30.07.2026 11:07 di  Alessandro Vittori  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Newcastle, dimissioni a sorpresa durante la preparazione: i dettagli
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Una notizia inaspettata ha colto di sorpresa l’intero mondo della Premier League. Eddie Howe non è più l’allenatore del Newcastle United, la stampa inglese ha comunicato in mattinata le avvenute dimissioni. Era noto che tra l’allenatore e il club non ci fosse più piena sintonia, anche se la tempistica ha sorpreso e non poco: con il ritiro pre-campionato in corso nessuno si sarebbe aspettato la separazione in questi giorni.

Sempre secondo la stampa d’Oltremanica il favorito alla successione è Matthias Jaissle. Il tecnico è attualmente legato all’Al-Ahli, con il quale il Newcastle ha già allacciato contatti per trovare un accordo per lo svincolo. Sul contratto esiste una clausola da 5 milioni di euro per la chiusura anticipata, ma i Magpies sperano di accordarsi a una cifra leggermente inferiore.

Alessandro Vittori
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Alessandro Vittori
Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.