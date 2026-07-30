Lazio, Noslin e Dia provano a convincere Gattuso: il pensiero del tecnico

RASSEGNA STAMPA - Procede a rilento il mercato della Lazio tra valutazioni inaccessibili e un rifiuto dopo l’altro. Rimane però evidente la necessità di aiutare Gattuso in diversi reparti, tra cui un attacco che da anni ormai non riesce più a ritrovare i gol di un tempo.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, Gattuso ha ribadito la necessità di un’accelerata sul mercato ma intanto continua a lavorare nel tentativo di valorizzar ciò che ha a disposizione.

E secondo il quotidiano in tal senso starebbero facendo tutto sommato una buona impressione Dia e Noslin, se non altro dal punto di vista dell’impegno e della forma fisica con cui si sono presentati in ritiro. Una nota di merito che ovviamente non basta a cancellare una realtà che testimonia l’evidente necessità di un cambio di passo sul mercato in casa Lazio.