Lazio, Tavares tra guai fisici e indizi di mercato: lo scenario

30.07.2026 09:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Tavares tra guai fisici e indizi di mercato: lo scenario

RASSEGNA STAMPA - È ancora fermo ai box Nuno Tavares. Un problema tutt’altro che trascurabile per Gattuso, che deve rinunciare al portoghese a causa di un'infiammazione al ginocchio che continua a tenere il terzino della Lazio lontano dal campo a Formello.

Si potrebbe spiegare così, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, lo sguardo della Lazio verso Vitalie Becker, esterno sinistro di difesa ma anche difensore centrale all’occorrenza finito sotto i radar del club quasi come se Tavares non desse sufficienti garanzie fisiche e considerando anche le volontà di salutare Pellegrini. Ma non solo.

Secondo il quotidiano, infatti, per Tavares non è da escludere neanche una cessione. Sul terzino rimane vivo l’interesse del Porto, della Fiorentina e di diversi club turchi e pertanto non è da escludere che sulla scrivania della Lazio possa arrivare un’offerta in grado di cambiare le carte in tavola.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.