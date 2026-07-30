Lazio, Tavares tra guai fisici e indizi di mercato: lo scenario

RASSEGNA STAMPA - È ancora fermo ai box Nuno Tavares. Un problema tutt’altro che trascurabile per Gattuso, che deve rinunciare al portoghese a causa di un'infiammazione al ginocchio che continua a tenere il terzino della Lazio lontano dal campo a Formello.

Si potrebbe spiegare così, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, lo sguardo della Lazio verso Vitalie Becker, esterno sinistro di difesa ma anche difensore centrale all’occorrenza finito sotto i radar del club quasi come se Tavares non desse sufficienti garanzie fisiche e considerando anche le volontà di salutare Pellegrini. Ma non solo.

Secondo il quotidiano, infatti, per Tavares non è da escludere neanche una cessione. Sul terzino rimane vivo l’interesse del Porto, della Fiorentina e di diversi club turchi e pertanto non è da escludere che sulla scrivania della Lazio possa arrivare un’offerta in grado di cambiare le carte in tavola.