Lazio, un mercato a ostacoli: Gattuso tra rinunce e occasioni sfumate

RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua a muoversi in un mercato pieno di ostacoli. Ingaggi da alleggerire, parametri zero, prestiti da strappare e obiettivi spesso fuori portata: il club paga le conseguenze di un ultimo anno complicato, tra blocchi di mercato, addii pesanti e una contestazione che ha svuotato l'Olimpico.

Gattuso sta vivendo sulla propria pelle questo scenario. Il tecnico, scrive il Corriere dello Sport, aveva accettato di iniziare la stagione senza Provedel, Gila e Romagnoli per evitare tensioni interne.

Aspettava Asp, giovane talento individuato per il ringiovanimento della rosa, ma l'operazione è sfumata. Stesso destino per Markmann, difensore diciannovenne sul quale aveva dato il via libera. Ormai è assodato: la Lazio ha perso l'appeal.