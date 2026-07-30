Lazio, un mercato a ostacoli: Gattuso tra rinunce e occasioni sfumate

30.07.2026 08:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, un mercato a ostacoli: Gattuso tra rinunce e occasioni sfumate

RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua a muoversi in un mercato pieno di ostacoli. Ingaggi da alleggerire, parametri zero, prestiti da strappare e obiettivi spesso fuori portata: il club paga le conseguenze di un ultimo anno complicato, tra blocchi di mercato, addii pesanti e una contestazione che ha svuotato l'Olimpico.

Gattuso sta vivendo sulla propria pelle questo scenario. Il tecnico, scrive il Corriere dello Sport, aveva accettato di iniziare la stagione senza Provedel, Gila e Romagnoli per evitare tensioni interne.

Aspettava Asp, giovane talento individuato per il ringiovanimento della rosa, ma l'operazione è sfumata. Stesso destino per Markmann, difensore diciannovenne sul quale aveva dato il via libera. Ormai è assodato: la Lazio ha perso l'appeal.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.