Italia, Malagò: "Sentiamo il peso dei tre Mondiali mancati"

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Il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò ha introdotto la conferenza stampa di presentazione del ct Roberto Mancini. Queste le parole: "Credo che la scena debba essere tutta per Roberto Mancini e Claudio Ranieri. leri ho declinato dal sottoscritto i ruoli e la genesi del compito del commissario tecnico e del direttore tecnico e presidente del Club Italia. Sono molto felice e penso lo siano anche loro, sentiamo il peso della responsabilità visti i tre Mondiali ai quali non abbiamo partecipato. Un amico oggi mi ha detto che sono 20 anni che non giochiamo una partita a eliminazione diretta al Mondiale, questo è emblematico.

Spero di integrare un'altra figura per completare l'organizzazione tecnica della Federazione entro il weekend. C'è un lato positivo in questa incredibile pressione che si è creata, alimentata anche dalle vicende degli ultimi giorni. Forse il campionato che ancora non è iniziato e la fine del Mondiale ha spinto ulteriormente, ma il calcio coinvolge veramente tutti e sono stupefatto dalla quantità di personaggi di ogni livello sociale e sesso che hanno espresso la loro opinione. È il bello e il meno bello di questo paese, ma noi siamo felici di essere all'interno di questa grande lente d'ingrandimento".