WOMEN | Lazio, oggi l'ultima amichevole del ritiro: a Celano arriva il Napoli
29.07.2026 12:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Ieri la presentazione al Castello Piccolomini di Celano, oggi si torna in campo per fare sul serio nell'ultimo giorno del ritiro in provicincia de L'Aquila. La Lazio Women di Gianluca Grassadonia questo pomeriggio, alle 17.30, scenderà in campo nell'amichevole contro il Napoli Women. La sfida alle partenopee concluderà l'esperienza abruzzese delle biancocelesti che faranno poi rientro a Roma per completare la prima fase della preparazione atletica
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.