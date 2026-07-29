WOMEN | Lazio, non solo ritiro: la visita ai centri Peter Pan e Casa dei Sogni

Fonte: Dal nostro inviato Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it

Lavoro in campo e non solo per la Lazio Women. La squadra di Grassadonia nel penultimo giorno pieno di ritiro è stata protagonista, dopo la seduta mattutina di allenamento, di un nuovo appuntamento dedicato al sociale.

Una delegazione composta dal capitano Antonietta Castiello, Noemi Visentin, Emma Martin, la dottoressa Cristina Mezzaroma e il direttore sportivo Raffaele Pinzani si è recata in visita al centro diurno polivalente “Anfass Peter Pan” di Celano e successivamente al centro “Casa dei Sogni - Oltre le Parole”, sempre nel comune abruzzese.

Presenti in rappresentanza delle istituzioni anche l’Assessore ai Servizi Sociali Silvia Morelli e i consiglieri comunali Cinzia Contestabile, Tullio Vicaretti e Aristide Luccitti, per una giornata di festa e inclusione, ma soprattutto di abbattimento delle barriere. Fino a una proposta per il futuro lanciata dai presenti: “Quando organizziamo un allenamento con le ragazze della Lazio Women?”. Intanto, in risposta, la dottoressa Mezzaroma ha già annunciato di aver invitato a Formello una rappresentanza delle istituzioni locali per promuovere le iniziative del territorio.