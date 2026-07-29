WOMEN | Lazio, Pinzani: “Celano un riferimento. Grazie a Cristina Mezzaroma perché…” 

Fonte: Dal nostro inviato Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it

È andata in scena presso il Castello Piccolomini di Celano la presentazione della Lazio Women in vista della stagione alle porte. Presente anche il ds biancoceleste Raffaele Pinzani, che si è espresso così dal palco: “Buonasera a tutti, mi corre l'obbligo di ringraziare il mio amico personale, il sindaco Settimio Santilli, tutta l'amministrazione, siamo stati veramente bene, siamo stati accolti al meglio, anche come soggiorno il titolare dell’albergo, Gabriele Milone, che è stato veramente eccezionale. C'è da dire che questo nostro esordio a Celano coincide con un nuovo ciclo della squadra, una squadra profondamente rinnovata, e quindi potrebbe essere qualcosa che è venuto quasi per caso, ma che potrebbe coincidere anche con delle cose importanti”.

“Certamente abbiamo trovato un territorio che ci ha accolto nel migliore dei modi perché non ci ha fatto mancare niente. Siamo quasi a fine del nostro percorso qui, ma sicuramente Celano per noi come Women, e come Lazio in generale, rappresenterà un punto di riferimento nel futuro perché siamo stati veramente bene e anche logisticamente siamo molto vicini. Che dire, questo è un momento importante perché si forma un gruppo nuovo”.

“Io sono particolarmente contento anche della presenza della dottoressa Mezzaroma. Il nostro presidente molto spesso nelle interviste dice che la Lazio è una famiglia e lo è davvero perché basta vedere le presenze, Enrico che è sempre con noi, la presenza della dottoressa Mezzaroma alla quale io ho chiesto di venire a trovarci un giorno e non ha esitato a cancellare i suoi impegni. Quindi la Lazio è veramente questo, anche per le ragazze sapere che la proprietà è rappresentata dalle massime cariche è un motivo di soddisfazione. Quindi io dico che il presidente ha ragione, questa è veramente la famiglia della quale io personalmente sono onorato ed orgoglioso di fare parte”.