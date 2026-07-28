La FIFA vuole "privatizzare" i Mondiali: la durissima replica della UEFA

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Scontro UEFA-FIFA. In questi minuti il massimo organo calcistico europeo ha diramato un comunicato molto duro. Tutto parte da un articolo del Times intitolato: "Il piano di Gianni Infantino di vendere quote della Coppa del Mondo". E che spiega: "Il presidente della FIFA potrebbe diventare "commissario" di una nuova società, secondo un piano discusso con l'amministrazione Trump, ma i critici temono che si tratti di una "bomba nucleare" per il calcio".

Non si è fatta attendere la risposta della UEFA, questo il testo del comunicato che condanna i metodi di Gianni Infantino: "Questo oltrepassa un limite che gli organi di governo del calcio non dovrebbero mai oltrepassare. La UEFA prende la questione estremamente sul serio. Ogni federazione calcistica nazionale dovrebbe prenderla sul serio. Ogni parte interessata dovrebbe prenderla sul serio: leghe, club, giocatori, tifosi, governi e chiunque abbia a cuore il futuro del calcio. L'anima e la gestione del calcio non sono beni in vendita, soprattutto in assenza di trasparenza su chi ne trae profitto. Nessuno di noi possiede il calcio. Non spetta alla FIFA venderlo".