Lazio, Pedro spegne 39 candeline: gli auguri della società - FT
28.07.2026 16:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Giornata speciale quella odierna per l'ex calciatore della Lazio Pedro che spegne 39 candeline. Lo spagnolo, che ha chiuso la sua storia nella capitale al termine della passata stagione, ha giocato nella Lazio dal 2021 al 2026. Nella Capitale, Pedrito ha collezionato 39 gol in 209 partite.
La società, tremite i profili social, ha voluto fare gli auguri con un post: "Buon compleanno, Pedrito".
Buon compleanno, Pedrito #AvantiLazio pic.twitter.com/rMVL16YAL4— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 28, 2026
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