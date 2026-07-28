Lazio, cancelli serrati a Formello: anche con l’Ostiamare verso le porte chiuse?

Rischia di rivelarsi un nuovo flop comunicativo l’annuncio del 5 luglio con cui la Lazio presentava il ritiro estivo di Formello mettendo in programma sei amichevoli tra cui tre al Fersini e quindi aperte al pubblico, così come del resto un numero non precisato di sedute di allenamento. La prima parte del ritiro è andata in archivio e, con essa, l’amichevole con la Flaminia Civita Castellana. Ma le porte sono rimaste chiuse per l’intero periodo, fatta eccezione per una porzione di una seduta aperta ai media dopo le conferenze di presentazione di Doekhi e Pedraza.

Colpa dei lavori al Fersini, ha spiegato la società annunciando la disputa a porte chiuse anche dell’amichevole del 1 agosto contro l’Avellino che chiuderà la terza settimana di ritiro. Successivamente, la società ha fatto sapere che il 6 agosto e sempre a Formello la Lazio Women disputerà un’amichevole contro la Ternana, anch’essa a porte chiuse.

Legittimo a questo punto immaginare che anche la sfida che andrà in scena ventiquattro ore prima all’interno del centro sportivo biancoceleste, ossia quella tra la Lazio di Gattuso e l’Ostiamare, possa essere a porte chiuse. Si arriverebbe così a un passo dalla fine del ritiro senza una singola gara né allenamento aperto ai tifosi e alla totale smentita di un comunicato forse troppo frettoloso che evidenzia ancora una volta tutte le difficoltà del momento dentro Formello. Davvero era impossibile prevedere che il Fersini sarebbe stato inagibile per lavori che si ripetono ciclicamente ogni anno?