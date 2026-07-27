Lazio, Doekhi 'dio del tuono': svelato il nuovo campioncino per Fantacalcio - FOTO

Un Doekhi nei panni di Zeus, dio del cielo e del tuono, e padre di tutti gli dèi e degli uomini. Una descrizione forse forte e azzardata, ma che fa riferimento alla creazione e pubblicazione del nuovo campioncino del difensore olandese per Fantacalcio.it. La redazione fantacalcistica, attraverso i propri canali social, ha svelato come sarà rappresentato il nuovo difensore della Lazio, dipinto con una tunica indosso e in mano il tuono. Esattamente come Zeus.

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_