Rambaudi: “Amichevole? No, buon allenamento. Ora voglio….”

Consueto intervento ai microfoni di Radiosei per Roberto Rambaudi, intervenuto a commentare l’amichevole tra Lazio e Flaminia Civita Castellana. Di seguito le sue parole.

“La partita di ieri è stata un allenamento chiaramente, contro una squadra di Serie D che ha dei buoni giocatori ma per la categoria. Ho visto una Lazio che vuole attuare certi principi di gioco, che sono chiari e molto comuni”.

“Nei test più importanti voglio vedere equilibrio nelle due fasi. Ieri non ho visto niente di straordinario, è stato un buon allenamento. Aspettiamo e vediamo. Bene Rovella, Taylor è intelligente tatticamente e si adatta”.