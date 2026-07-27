Nazionale | Maldini, Thiago Motta e Chiellini: la situazione
27.07.2026 18:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di Federico De Luca 2025
Sono ore decisive per quanto riguarda il futuro della Nazionale. Come riportato da Gianluca Di Marzio dopo il mancato arrivo di Andrea Pirlo come ct ad oggi sembrano due le strade percorribili.
La prima vedrebbe il rilancio di Maldini e Leonardo con Thiago Motta nel ruolo di ct. L’altra, che invece appare la più probabile, vedrebbe una vera e nuova rivoluzione con l’arrivo di Giorgio Chiellini nel ruolo di direttore tecnico ma, tutto dipenderà, dalle dimissioni o meno di Maldini. Al momento nessun contatto con Antonio Conte.
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