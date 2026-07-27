Lazio, Agostinelli: "Ecco cosa vorrebbe Gattuso. Romagnoli? È normale che..."

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© foto di Federico Gaetano

Nel corso del pomeriggio, ai microfoni di Radiosei, è intervenuto Andrea Agostinelli per commentare alcuni temi caldi in casa Lazio. Queste le considerazioni sul mercato, sul lavoro del tecnico e su Romagnoli: "Le altre iniziano a muoversi sul mercato, malgrado le difficoltà e la necessità di virare su alternative rispetto agli obiettivi principali. Gattuso sta andando verso un 4-2-3-1 chiaro, con la differenza che il trequartista non è il classico fantasista, ma un centrocampista aggiunto. Gattuso, sicuramente, vorrebbe avere il classico trequartista che gli garantisca gol ed assist, oltre che un lavoro importante in fase di non possesso".

"Vista la situazione da separato in casa di Romagnoli, è normale che il tecnico non lo stia facendo giocare. Avere due difensori centrali non veloci per un tipo di calcio offensivo può sembrare controproducente. Poi ci sono gli accorgimenti, le preventive e tutto quell’addestramento che può aiutarti. Chiaro che bisognerebbe partire dai numeri offensivi della scorsa stagione. Se il tuo marcatore principale ha segnato 5 gol non sei messo bene”.

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