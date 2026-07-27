Lazio, anche l’amichevole con l’Avellino a porte chiuse: il comunicato
27.07.2026 11:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Fonte: sslazio.it
Come per la gara con la Flaminia Civita Castellana, anche quella con l’Avellino si disputerà sul centrale di Formello a porte chiuse. Lo ha annunciato la Lazio tramite un comunicato ufficiale. Di seguito quanto scritto.
“La S.S. Lazio rende noto che l'amichevole contro l’Avellino, prevista per sabato 1° agosto alle ore 11:00, si terrà sul campo centrale del Training Center di Formello, a causa dei lavori in atto sul manto erboso dello stadio Mirko Fersini. La gara, dunque, verrà disputata a porte chiuse”.
“Il match sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull'App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, DAZN e Sportitalia”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.