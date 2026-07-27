Calciomercato Lazio | Frenata per John Kennedy: spuntano le piste inglesi
RASSEGNA STAMPA - La pista che porta a John Kennedy si è raffreddata. La Fluminense valuta il centravanti classe 2002 tra i 10 e i 12 milioni di euro, mentre la Lazio non intende spingersi oltre gli 8, motivo per cui la trattativa è stata momentaneamente accantonata.
A Formello prosegue così la ricerca di un attaccante giovane, con margini di crescita e una possibile futura rivendibilità. Come scrive il Corriere della Sera, gli osservatori biancocelesti continuano a monitorare con attenzione Championship e League One, campionati ritenuti ricchi di talenti pronti al salto in uno dei principali tornei europei.
Tra i profili seguiti c'è Dom Ballard, 21enne del Leyton Orient e capocannoniere dell'ultima League One con 23 reti. Restano sotto osservazione anche Damion Downs, 22 anni, di proprietà del Southampton dopo l'esperienza all'Amburgo, e Ante Crnac, altro classe 2002 in forza al Norwich.
Proprio perché provenienti da categorie o contesti diversi, però, gli investimenti dovranno essere valutati con grande attenzione. Gattuso è stato chiaro: la Lazio non può permettersi errori sul mercato, soprattutto in attacco, reparto in cui servirà l'innesto più importante per aumentare il livello della squadra.