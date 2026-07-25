La Lazio pesca dal Venezia: ecco l'ultimo arrivo a Formello
25.07.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio accoglie un giovane proveniente dal Venezia. Come riportato da Gazzetta Regionale, si tratta di Valerio Angelucci, difensore centrale classe 2009 che in passato ha vestito anche la maglia della Ternana. La prossima stagione, però, vestirà quella biancoceleste dopo aver disputato il campionato Under 17 Nazionale al nord.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.