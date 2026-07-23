Lazio, Bordon ko: stop e operazione. Al suo posto… Bordon

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Brutte notizie in casa Lazio per Filipe Bordon. Il difensore, aggregato al ritiro della prima squadra da mister Gattuso, ha infatti alzato bandiera bianca per un problema fisico che lo terrà lontano dai campi per diverse settimane e che rischia di fargli perdere anche l'opportunità di partire in prestito nella prima parte di stagione.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, Filipe Bordon ha riportato una frattura del metatarso ed è stato operato nella giornata odierna. Per il calciatore della Lazio almeno un mese abbondante di stop e la fine dell’occasione del ritiro della prima squadra ma soprattutto una stagione che rischia di mettersi subito in salita dopo l’ultima annata al Sudtirol.

Per un’occasione che sfuma, però, ce n’è un’altra che arriva e che tutto sommato resta in famiglia. Al posto di Filipe Bordon, infatti, già da qualche seduta si allena con la Lazio il fratello minore Ricardo Bordon, a sua volta difensore protagonista nell’ultima stagione con la Primavera biancoceleste e ora atteso da un’importante chance agli ordini di Gattuso.