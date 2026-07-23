Lazio, Doekhi: "Club perfetto per le mie caratteristiche, cosa mi ha convinto"

Danilho Doekhi, ultimo acquisto a parametro zero chiuso dalla Lazio si è presentato oggi in sala stampa, spiegando ai giornalisti anche il motivo che l'ha spinto a sposare i colori biancocelesti: "Quando sei svincolato arrivano tante proposte, poi è arrivata la Lazio e ho pensato fosse perfetta per le mie caratteristiche. A quel punto ho scelto senza dubbi. Penso di adattarmi bene alla squadra e alla Serie A, me l'hanno detto in tanti questa cosa".