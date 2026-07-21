Lazio, Anellucci attacca Lotito: "Tutto questo è aberrante"

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Claudio Anellucci è intervenuto nel pomeriggio ai microfoni di TMW e si è soffermato sulla volontà di Lotito, attuale presidente anche della Reggina, che ha intenzione di cambiare la norma sulla multiproprietà: "Spero che la norma non venga cambiata, quella sulle multiproprietà, spero che Malagò si astenga da questo stavolta. Se c'è una norma, questa va rispettata e non si può cambiare a seconda dele volontà di un singolo. Tutto quello che sta succedendo credo sia aberrante, non risponde da setimane sulla Lazio. E ci si ritrova con una squadra rabberciata, con un ritiro a 50 gradi a Roma. I numeri parlano chiaro: la Lazio è una squadra che ha avuto difficoltà a fare gol e devi strutturare una squadra per permettere al nuovo tecnico di avere alternative lì davanti."

"Hai perso tutta la difesa, dove avevi costruito un fortino quest'anno. E hai preso un giocatore buono come Pedraza e un altro punto interrogativo, ma devi prendere qualcosa che alzi il livello della squadra. Hai delle certezze che ti mancano. Ti serve gente di qualità, e questi giocatori costano. Devi prendere certezze, non punti interrogativi".

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