TRADIMENTI? FRODI? STALKING? Scopri la Verità con Alfa Tau Investigazioni - Risparmia il 10% con il Codice LLSN2024

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Perché Alfa Tau Investigazioni è la scelta giusta per te?
- Decenni di Esperienza e Affidabilità: Con anni di operazioni alle spalle, abbiamo acquisito una profonda comprensione delle dinamiche umane e legali, risolvendo casi complessi con competenza e dedizione.
- Presenza Capillare: La nostra sede operativa si trova a Roma, ma siamo quotidianamente attivi e pronti ad intervenire tempestivamente a Milano, Napoli, Bologna, Torino. Lavoriamo inoltre in tutta Italia e all'estero, collaborando con alcune delle più importanti società italiane e multinazionali.
Esplora la nostra gamma completa di servizi:
Per le Aziende:
Falsa malattia e falso infortunio: Investigazioni per smascherare false assenze legate a malattie o infortuni inesistenti.
Assenteismo: Monitoraggio e verifiche per contrastare l'assenteismo ingiustificato.
Abuso di permessi ex legge 104: Verifiche specifiche per identificare e gestire l'uso improprio dei permessi legati alla legge 104.
Controllo Curriculum e verifica pre-assunzioni: Accertamenti dettagliati per garantire l'integrità dei nuovi impieghi.
Mystery Client: Valutazioni incognito per misurare e migliorare la qualità del servizio al cliente.
Concorrenza sleale e tutela dei segreti aziendali: Protezione attiva contro atti di concorrenza sleale e furti di informazioni.
Verifiche su furti e ammanchi inventariali: Indagini specifiche per identificare responsabilità in casi di furti o discrepanze inventariali.
Antifrode Assicurativa: Indagini per prevenire e scoprire frodi assicurative.
Per i privati:
Infedeltà Coniugale: Indagini discrete per verificare la fedeltà del partner.
Revisione Assegno di Mantenimento e Affidamento Minori: Assistenza in questioni legate alla custodia dei minori e agli assegni di mantenimento.
Bullismo: Supporto per famiglie che affrontano problemi di bullismo, con interventi mirati e supporto legale.
Perizie Calligrafiche: Analisi professionali per autenticare o identificare falsificazioni di documenti.
Eredità e Successioni: Investigazioni per chiarire questioni di eredità e successioni.
Stalking: Interventi e consulenze per vittime di stalking.
Indagini Patrimoniali: Ricerche approfondite per definire il patrimonio di individui o aziende.
Rintraccio Persone Scomparse: Operazioni specializzate per ritrovare persone scomparse.
Cybersecurity: Servizi avanzati per proteggere le tue informazioni digitali da attacchi informatici.
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