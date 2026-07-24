Ferrari, Leclerc frena i tifosi F1 in Ungheria dopo il 1° posto
24.07.2026 20:24 di Giovanni Parterioli
© foto di Ferrari Media Centre
La Ferrari chiude il venerdì del GP d’Ungheria con indicazioni incoraggianti e un clima di fiducia crescente. Charles Leclerc ha commentato il lavoro svolto sulla SF-26, sottolineando però la necessità di restare concentrati. All’Hungaroring gli equilibri appaiono molto ravvicinati e ogni dettaglio potrà fare la differenza. In casa Maranello cresce l’attesa per capire cosa potrà accadere nelle qualifiche. Clicca qui fra le frecce per l'articolo completo su >>> Leclerc Ferrari GP Ungheria <<<