WOMEN | Fordos: “Lazio, torno con altre ambizioni e con voglia di lottare”

Torna alla Lazio Women quattro anni dopo l’ultima volta Beatrix Fordos. La nuova calciatrice biancoceleste si presenta ai microfoni dei canali ufficiali del club. Queste le sue parole: “Sono molto felice di essere nuovamente qui dopo quattro anni. Sicuramente ho emozioni diverse da prima, sono una persona e una calciatrice più matura e questa volta credo che sarà tutto diverso. Non vedo l’ora di iniziare e devo e voglio lottare per questo club. Voglio crescere tanto, imparare dal mister e dallo staff”.

“La mia prima stagione alla Lazio è stata difficile, ero al mio primo anno in Italia, ero timida e ho fatto fatica. Avevo anche problemi, ma credo davvero che ora sarà tutto diverso e già ho visto come funziona lo spogliatoio, le condizioni, spero che questa volta andrà molto meglio. Sicuramente anche le nuove condizioni del centro sportivo mi hanno convinta a tornare, mostra che qui le cose vanno come devono andare, da professioniste”.

“Ho visto e sentito che il mister è molto bravo, la squadra ha fatto molto bene lo scorso anno. Secondo me in questo club ho grandi opportunità, voglio lottare tanto e voglio mettermi in mostra. Dall’esperienza in Germania mi porto un campionato molto fisico che mi ha insegnato tanto. Giocare con Connolly? È sempre molto importante la compagna al tuo fianco, non vedo l’ora di giocare con lei e imparare. Castiello e Visentin? No, non le ho sentite prima di arrivare. Una settimana fa mi ha scritto Castiello dicendomi di essere felice del mio ritorno e mi sono sentita bene per questo messaggio”.