Mattei: “Lazio verso il baratro economico. Romagnoli? Ecco perché lavora a parte”

Consueto appuntamento ai microfoni di Radiosei per Stefano Mattei. Questo il pensiero del giornalista sul momento in casa Lazio: “Romagnoli? Il problema è a monte: questa squadra si sta costruendo pensando all’aspetto economico e non a quello tecnico”.

“Questa società ha perso i soldi degli abbonamenti, quelli della cessione di Romagnoli, rischia di perdere quelli dello sponsor e perderà quelli della biglietteria. Questa società sta andando verso il baratro economico, quindi Romagnoli si allena a parte perché si cercherà di piazzarlo per risparmiare sul suo ingaggio; per sostituirlo si cercherà un profilo che guadagnerà molto bene, magari anche da far arrivare a parametro zero”.

“Qui le cessioni sono difficili perché ci sono calciatori da far uscire che non hanno mercato o che hanno un’età oppure uno stipendio alto e quindi il mercato è fermo. Fin qui il mercato è stato fatto con due parametri zero, di uno dei due conosciamo pochi. O i buchi non sono stati colmati, manca ancora il centrale veloce, il trequartista per Gattuso e, soprattutto un attaccante. Rovella e Isaksen vengono da infortuni, i pochi gioielli rimasti sono reduci da acciacchi. L’unico cedibile al momento sarebbe Taylor”.