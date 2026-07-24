Lazio - Flaminia Civita Castellana, le probabili formazioni: Gattuso sceglie

La Lazio accoglie a Formello la Flaminia Civita Castellana, formazione di Serie D. Domenica 26 luglio, alle ore 18, andrà in scena il secondo test estivo della squadra di Gattuso, che lo scorso 20 luglio ha battuto la Primavera di Punzi per 3-1. Il tecnico biancoceleste sicuramente dovrà fare ancora a meno degli indisponibili Cataldi, Isaksen, Patric e Furlanetto. Da chiarire, invece, le condizioni di Nuno Tavares e Gigot, che con ogni probabilità non saranno della partita. In porta dovrebbe iniziare Mandas: davanti a lui, al centro, Doekhi (più di Marusic) e Provstgaard, con Floriani Mussolini e Pellegrini sulle fasce. A centrocampo, nel 4-2-3-1, potrebbe rivedersi Rovella dal primo minuto insieme a Galassi. Resta valida anche l’opzione Belahyane. Sulla trequarti si muoveranno Noslin, Dele-Bashiru (in vantaggio su Przyborek e Dia) e Zaccagni, con uno tra Artistico e Ratkov come centravanti.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Pellegrini; Rovella, Galassi; Noslin, Dele-Bashiru, Zaccagni; Artistico. A disp.: Motta, Renzetti, Pedraza, Bordon, Lazzari, Marusic, Przyborek, Farcomeni, Belahayne, Taylor, Serra, Ratkov, Cancellieri, Sana Fernandes, Dia. All.: Gattuso.