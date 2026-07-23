Calciomercato Lazio | Manna sul futuro di Lucca: "Può succedere di tutto"

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Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato di Lorenzo Lucca direttamente dal ritiro di Dimaro. Il centravanti ex Udinese è nella lista della Lazio come possibile nuovo attaccante, Manna sa che ha reso al di sotto delle aspettative, vuole dargli fiducia, ma allo stesso tempo non chiude a una possibile cessione. Di seguito le sue parole.

"Tecnicamente per me ha tante cose, calcia con entrambi i piedi, è veloce, è forte di testa, poi sicuramente ci sono degli aspetti che lui deve migliorare e lo sa. Non è che raccontiamo... Lo sappiamo".

"Lo step deve farlo lui, siamo pronti ad aiutarlo, è un investimento importante, ha fatto 14 gol all'Udinese, era stato preso Piccoli per una cifra poco inferiore che aveva fatto peggio di lui. Lo abbiamo pagato forse qualcosa in più, ma è un calciatore che in Italia aveva determinato ed era il vice Kean in nazionale, sta a lui dimostrare di valere la maglia del Napoli".

"Alcuni a volte vanno accompagnati, non è una macchina che giri la chiave, ad alcuni non va bene come con Hojlund e McTominay, ma sono profili diversi, un 2003 venduto a 75 milioni di euro due anni fa. Il ragazzo va lasciato tranquillo, poi il mercato è strano e può succedere di tutto, lo sappiamo, ieri non ha fatto una cattiva partita e purtroppo s'è fatto male, starà fuori un paio di settimane e bisognerà avere un po' di pazienza e lui sapere che c'è fiducia in lui".