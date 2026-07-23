Lazio, Pedraza non pensa alla contestazione: la risposta in conferenza

A poche settimane dal suo arrivo nella Capitale, è arrivato il moneto per Alfonso Pedraza di presentarsi a stampa e tifosi. Durante la conferenza stampa di presentazione, l'ex Villarreal è stato interpellato anche sul clima difficile che circonda il mondo Lazio e sulla contestazione dei tifosi. Di seguito il suo intervento: "Sto qui da un mese, ho visto poco quello che succede fuori di qui, mi concentro solo a dare il 100% in campo".

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.