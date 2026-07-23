Lazio, Romagnoli dall'Isokinetic: "Non so cosa stia succedendo..." - FT&VD

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 14.40 - All'uscita dall'Isokinetic, Romagnoli ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Non so cosa stia succedendo. Sto qua e mi alleno. Oggi tornerò ad allenarmi con la Lazio, poi vediamo che succede. Come sto? Bene, ho fatto più vacanze (ride, ndr)".

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AGGIORNAMENTO 13.50 - Alessio Romagnoli è arrivato all'Isokinetic per sottoporsi ai test atletici.

Romagnoli convocato dalla Lazio. L'affare con l'Al Sadd è in stallo, per questo il club biancoceleste ha chiamato il difensore per le visite mediche della pre-season. Per questo, intorno alle 14 è atteso all'Isokinetic per effettuare i test atletici. Di seguito le immagini de Lalaziosiamonoi.it.