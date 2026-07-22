Lazio, chi è Espí: 'El Tanque' che ha salvato il Levante a suon di gol

CALCIOMERCATO LAZIO - L'Italia chiama Carlos Espí. Non solo il Bologna: anche la Lazio, a caccia di un attaccante, lo segue con attenzione. Quella di portare a Formello un nuovo centravanti è un'esplicita richiesta di Gattuso. E tra i nomi di Kennedy, Pinamonti e Piccoli, è spuntato lo spagnolo classe 2005.

È stato un grande protagonista dell'ultima stagione: con undici gol in venticinque gare di Liga ha contribuito a salvare il Levante. A questi vanno poi aggiunte anche due reti in due partite di Copa del Rey. Per tutti è 'El Tanque de Tavernes de la Valldigna', città in cui è nato. È un pivot moderno: alto un metro e novantaquattro, dominante fisicamente ma con grande tecnica e qualità nel gestire il pallone.

È uno dei nomi che la Lazio sta visionando per il nuovo attacco, che ora vede Ratkov, Dia e Artistico, senza contare Noslin ora spostato più sulla fascia. Il nome di Espí è da tenere d'occhio nelle prossime settimane, anche se tra i due club non c'è stato ancora alcun contatto.